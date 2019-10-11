Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan Esper-Akar görüşmesi açıklaması
Son Dakika Güncel Pentagon'dan Esper-Akar görüşmesi açıklaması

Pentagon'dan Esper-Akar görüşmesi açıklaması

56 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesine ilişkin "Bakan Esper, ABD'nin DEAŞ karşıtı koalisyonun kaydettiği ilerlemeleri tehlikeye attığı için Türkiye'nin koordinasyonsuz faaliyelerine karşı olduğunu belirtti.

Pentagon'dan Esper-Akar görüşmesi açıklaması, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesine ilişkin "Bakan Esper, ABD'nin DEAŞ karşıtı koalisyonun kaydettiği ilerlemeleri tehlikeye attığı için Türkiye'nin koordinasyonsuz faaliyelerine karşı olduğunu belirtti." açıklamasında bulundu.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, iki bakanın Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu ele aldığını ifade etti.

Hoffman açıklamasında, "Bakan Esper, ABD'nin DEAŞ karşıtı koalisyonun kaydettiği ilerlemeleri tehlikeye attığı için Türkiye'nin koordinasyonsuz faaliyelerine karşı olduğunu belirtti." ifadelerine yer verdi.

Esper'in iki ülke arasındaki ikili stratejik ilişkilerin önemine dikkat çektiği belirtilen açıklamada, Hoffman, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'ye yönelik risk teşkil ettiğini savundu.

Hoffman, şunları kaydetti.

"Görüşmenin parçası olarak Bakan Esper, durum tamir edilemez bir hal almadan ABD, Türkiye ve ortaklarımızın orta yolu bulma ihtimalini arttırmak için Türkiye'nin faaliyetlerine devam etmemesi konusunda güçlü bir şekilde teşvikte bulundu."

Güler- Milley de görüşmüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de Suriye'deki durumu görüşmek üzere Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:28 Kaynak: AA
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