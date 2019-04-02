Pentagon'dan F-35 Açıklaması

ABD
Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü
Charles E. Summers, "ABD, Türkiye
'nin S-400 alımının kabul edilemez olduğunu açık bir şekilde söyledi" dedi.
Türkiye'nin Rusya
ile anlaşarak S-400 füze savunma sistemini alması kararının ardından ABD, Türkiye'ye F-35 ekipmanlarının teslimatını askıya aldığını duyurmuştu. Pentagon Sözcüsü
Charles E. Summers yaptığı açıklamada, "ABD, Türkiye'nin S-400 alımının kabul edilemez olduğunu açık bir şekilde söyledi. S-400 alımından vazgeçilene kadar ABD, gönderilmesi planlanan eğitim ve teknik ekipmanların gönderimini askıya almıştır. Türkiye S-400'ü tedarik ederse, F-35 programına katılımları riske girecektir" ifadelerini kullandı.
Summers, "Pentagon, F-35'in Türkiye tarafından üretilen parçalarına yönelik tedarik kaynaklar bulmak için gerekli adımlar üzerinde çalışıyor, F-35'in tedarik zinciri için gerekli adımlar atıldı" şeklinde konuştu.
Öte yandan dün akşam saatlerinde ABD medyasına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, ABD'nin F-35 uçaklarıyla alakalı bazı ekipmanların Türkiye'ye teslimini askıya aldığını duyurmuş, bir sonraki sevkıyatta gönderilmesi planlanan teknik ekipmanların gönderiminin ve eğitimin iptal edildiğini, söz konusu iptal kararında Türkiye'nin S-400 alımındaki ısrarının etkili olduğunu ifade etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, bugün ABD'nin başkenti Washington
'da NATO müttefik ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelecek. Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Mart ayındaki bazı sorunlara rağmen, Türk pilotların Arizona'daki bir hava üssünde F-35 eğitimlerini sürdürdüklerini açıklamıştı. - WASHINGTON