Pentagon'dan İdlib açıklaması - Son Dakika
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Pentagon'dan İdlib açıklaması

13 dakika önce

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Uluslararası topluma Suriye'ye İdlib'deki saldırıları durdurmak konusunda baskı uygulama ve barışçıl bir çözüm bulması çağrımıza devam ediyoruz" dedi.

Pentagon'dan İdlib açıklaması, System.String[]

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Uluslararası topluma Suriye'ye İdlib'deki saldırıları durdurmak konusunda baskı uygulama ve barışçıl bir çözüm bulması çağrımıza devam ediyoruz" dedi.

Pentagon Sözcüsü, Suriye, İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:31 
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