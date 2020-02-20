Pentagon'dan İdlib açıklaması
13 dakika önce
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Uluslararası topluma Suriye'ye İdlib'deki saldırıları durdurmak konusunda baskı uygulama ve barışçıl bir çözüm bulması çağrımıza devam ediyoruz" dedi.
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Uluslararası topluma Suriye'ye İdlib'deki saldırıları durdurmak konusunda baskı uygulama ve barışçıl bir çözüm bulması çağrımıza devam ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:31
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