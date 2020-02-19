Pentagon'dan İdlib açıklaması: Uluslararası toplum Esed rejimine baskı uygulamalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pentagon'dan İdlib açıklaması: Uluslararası toplum Esed rejimine baskı uygulamalı - Son Dakika Dünya

Pentagon'dan İdlib açıklaması: Uluslararası toplum Esed rejimine baskı uygulamalı

27 dakika önce

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD'nin Suriye konusundaki duruşunun değişmediğini ve çözümün siyasi olması gerektiğine inandıklarını belirterek, "Uluslararası toplum Suriye'ye İdlib'deki saldırılarını durdurmak konusunda baskı uygulamalı" dedi.

Pentagon'dan İdlib açıklaması: Uluslararası toplum Esed rejimine baskı uygulamalı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İdlib'de gerginliğin azaltılması amacıyla yapılan toplantıda Esed rejimine "Saldırılara son ver" çağrısının yapılmasının ardından ABD'den yeni bir açıklama daha geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suriye'deki çözümün siyasi olması gerektiğine inandıklarını belirterek, uluslararası toplumun, Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarını durdurması konusunda baskı uygulaması gerektiğini ifade etti.

"NİHAİ ÇÖZÜM SİYASİ OLMALI"

Hoffman, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğamiral William D. Byrne ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi. İdlib'deki son gelişmelere ilişkin bir soruya yanıt veren Hoffman, Pentagon'un Suriye konusundaki duruşunun değişmediğini ve ülkede nihai çözümün siyasi olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Hoffman, şöyle devam etti:

ULUSLARARASI TOPLUMA İDLİB ÇAĞRISI

"Esed'in kendi halkına saldırmaya devam ettiğini görüyoruz. İdlib'deki saldırılarını görüyoruz. Uluslararası topluma Suriye'ye İdlib'deki saldırıları durdurmak konusunda baskı uygulama ve barışçıl bir çözüm bulması çağrımıza devam ediyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib konusunda yakın çalıştıklarını ifade ettiği hatırlatılarak, Pentagon'un da bu çalışma içinde yer alıp almadığına ilişkin soruya ise Hoffman yanıt vermedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon Sözcüsü, İdlib, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:46 
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