Pentagon'dan itiraf etti! Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili: Korkunç bir hata yaptık

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü DEAŞ mensubu ve intihar bombacısı olduğu gerekçesiyle 29 Ağustos'ta Kabil'de bir Afgan mühendisin aracına yönelik düzenlenen, 7'si çocuk 10 kişinin öldüğü drone saldırısıyla ilgili 'hataydı' açıklaması yaptı. Pentagon'a bağlı ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, hedef alınan araçta intihar bombacısı olmadığını ve saldırıda yaşamını yitiren 10 kişinin tamamının sivil olduğunu belirterek özür diledi. McKenzie, beyaz bir otomobilden saldırı geleceği yönünde istihbarat aldıklarını, ABD'nin hava saldırısında da ABD'li yardım kuruluşu çalışanı Zemari Ahmedi'ye ait aynı marka ve model otomobilin yanlışlıkla hedef alındığını söyledi.

"'KOMUTAN OLARAK SALDIRININ TÜM SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORUM'"

Pentagon Sözcüsü John Kirby'nin basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, soruşturmanın sonucunu açıklarken, "Komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum" diye konuştu. McKenzie sözlerine şöyle devam etti: "Saldırıda hedef alınan araçtakilerin ya da ölenlerin DEAŞ/H ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyordu. Bu saldırı, kuvvetlerimize ve tahliye ettiğimiz sivillere yönelik tehlikeyi anında engellemek içindi. En içten özürlerimi iletiyorum. Kurbanların aileleri için bir telafi düşünüyoruz." ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de 'korkunç hata'dan ötürü özür dileyen yazılı bir açıklama yaptı.

AİLELER ÖZRÜ KABUL ETMEDİ

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, ABD'nin taziye ve özrünü kabul etmediklerini belirterek, güvenli bir ülkeye göç etmek istediklerini söyledi. ABD'nin hava saldırısını 'savaş suçu' olarak niteleyen kurbanların yakınları, Anadolu Ajansı'na yaptıkları açıklamada, uluslararası toplumun olayın peşini bırakmamasını ve sorumluların uluslararası bağımsız mahkemeler önünde hesap vermesini istedi. Ailenin avukatı Abdulaziz Şuayb ise ABD makamlarının şu ana kadar kendileriyle irtibata geçmediğini söyledi.

ENKAZ HALEN KALDIRILMADI

Bu arada, saldırıya hedef olan Kabil Uluslararası Havalimanı'na 3 kilometre mesafedeki Hoca Buğra Mahallesi'ndeki evin enkazının hâlâ kaldırılmadığı bildirildi. Kapı ve camları kırılan, duvarları zarar gören evin bahçesinde hurdaya dönen araçların bulunduğu belirtiliyor.

AYNI AİLEDEN 10 MASUM İNSAN ÖLDÜ

O saldırıda yanlışlıkla, California merkezli Nutrition and Education International (NEI) adlı kuruluşta mühendis olarak çalışan Zemari Ahmedi'nin (43) hedef alındığı ortaya çıkmıştı. Saldırıda, Ahmedi'nin 3 çocuğu, Farzad (9), Faysal (15) ve Zamir (19) ile kardeşi Romel Ahmedi'nin çocukları Ayet (2), Bünyamin (6) ve Armin (7) de yaşamını yitirmişti. Ahmedi'nin diğer yeğenleri Ahmed Nasır (30) ve Melike (2) ile kuzeninin kızı Sümeyye (2) de hayatını kaybetmişti. Ahmedi'nin eve dönüşte de çocukları ve yeğenleri tarafından karşılandığı sırada saldırının gerçekleştiği bildirildi.