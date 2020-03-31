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Pentagon'dan Kongre'ye savunma programları için 'gizlilik' talebi
48 dakika önce
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kongre’den beş yıllık savunma programları verilerinin kamuya açıklanması koşulunun kaldırılmasını istedi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kongre'den beş yıllık savunma programları verilerinin kamuya açıklanması koşulunun kaldırılmasını istedi. Bakanlık ayrıca bu verilerin Çin ve Rusya gibi rakip devletlere karşı artık gizli tutulması talebinde bulundu.
Amerikalı Bilimadamları Federasyonunun medyaya aktardığı belirtilen belgeye göre, "Bakanlık Gelecek Yıllar Savunma Programı (FYDP) verilerinin kamuya açık bir şekilde yayımlanmasının kaçınılmaz olarak hassas bilgileri de açığa çıkaracağından endişe etmektedir." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:44
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