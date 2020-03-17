Pentagon'dan koronavirüs açıklaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pentagon'dan koronavirüs açıklaması - Son Dakika

Pentagon'dan koronavirüs açıklaması

32 dakika önce

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Mark Esper ve Bakan Yardımcısı David Norquist güvenlik amacı ile karantina altına alındı.

Pentagon'dan koronavirüs açıklaması, System.String[]

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Mark Esper ve Bakan Yardımcısı David Norquist güvenlik amacı ile karantina altına alındı.


ABD'nin en yüksek iki savunma personelinin fiziksel olarak diğer personelden ve ziyaretçilerden uzak tutulacağını belirten Savunma Bakanlığı sözcüsü Jonathan Hoffman "onlar ve personelleri sadece tele konferans üzerinden iletişim kuracak" dedi.


Hoffman ayrıca Esper ve Norquist'in çalışma ve yaşam alanlarına girişlerinde kontrol altına alınacağını belirterek "Giren insanların sayısını sınırlayacağız ve kontrol edeceğiz" dedi.


Birleşik Kuvvetler Askeri Doktor Tuğgeneral Dr. Paul Friedrichs yeni önlemlerin Salgın Önleme Merkezi – CDC'nin yeni açıkladığı tavsiyeler üzerine alındığını açıkladı. Friedrichs "Benim yardımcım da bu hafta evden çalışıyor ve bu ben özel biri olduğum için değil. Özel firmalar da aynı şeyi yapıyor. Sivil toplum kuruluşları da. Bunu yapıyoruz çünkü bu doğru olan" dedi.


Hoffman ayrıca askeri kuvvetlerin sivil topluma yardımcı olabilecek mi sorusuna cevap vererek "Düzenimizi komutanlarımız dünyanın herhangi bir yerinden görevlerini yapabilecek şekilde kurduk" ifadesini kullanarak "komutanlarımızı ve güçlerimizi korumak için yapmamız gerekenleri yapmaya devam edeceğiz, böylece sivil yönetime yardımcı olabileceğiz" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:51 Kaynak: İHA
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