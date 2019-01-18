Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan Kuzey Kore'ye "Olağanüstü Tehdit" Nitelemesi

Pentagon'dan Kuzey Kore'ye "Olağanüstü Tehdit" Nitelemesi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer tehdit olmaktan çıktığını söylerken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Pyongyang'ın ABD'ye karşı "olağanüstü tehdit" oluşturduğunu açıkladı.

Pentagon'dan Kuzey Kore'ye
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer tehdit olmaktan çıktığını söylerken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Pyongyang'ın ABD'ye karşı "olağanüstü tehdit" oluşturduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın göreve geldikten hemen sonra Pentagon'a verdiği talimatla hazırlanan "Füze Savunma İncelemesi" adı verilen raporda, Kuzey Kore'nin hala nükleer bir tehdit olduğu belirtildi.

Trump'ın Pentagon'da katıldığı bir programla kamuoyuna açıklanan raporda, "Kuzey Kore ile barış için yeni bir yol bulunmasına rağmen Pyongyang, ABD'ye olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Birleşik Devletler tetikte kalmalı." değerlendirmesi yer aldı.

Trump dün Pentagon'da yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'den söz etmeden, "Hedefimiz basit: ABD'yi hedef alan tüm füzeleri tespit ederek etkisiz hale getirmek, her yerde, her zaman." ifadesini kullanmıştı.

Raporun Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol'un Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek üzere dün Washington'a gittiğine yönelik haberlerin ABD medyasında yer bulmasının ardından yayımlanması dikkati çekti.

Kuzey Koreli temsilcinin ziyareti ile ilgili Trump yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Washington Post'da yer alan haberde, Kim Yong-chol ile yapılacak görüşmenin akabinde, Trump'ın, Kuzey Kore lideri ile olası ikinci bir zirveyi duyurabileceği belirtilmişti.

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

ABD Başkanı Trump, 13 Haziran'da Twitter'dan paylaştığı mesajında Kuzey Kore'nin artık nükleer bir tehdit oluşturmadığını söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:01 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kuzey Kore, Güncel
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