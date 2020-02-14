Pentagon'dan Meksika sınırına duvar için 3,8 milyar dolar fon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pentagon'dan Meksika sınırına duvar için 3,8 milyar dolar fon - Son Dakika

Pentagon'dan Meksika sınırına duvar için 3,8 milyar dolar fon

53 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bütçesinden 3,8 milyar doları ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa ettirdiği duvar için aktaracağını açıkladı.

Pentagon'dan Meksika sınırına duvar için 3,8 milyar dolar fon, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bütçesinden 3,8 milyar doları ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa ettirdiği duvar için aktaracağını açıkladı.

Pentagon'dan ABD Kongresine yapılan bildirimde, F-35 programı da dahil olmak üzere çeşitli silah programlarına ayrılan 3,8 milyar dolarlık bütçenin, ülkenin güney sınırına örülen duvar için aktarılacağı kaydedildi.

Bildiride, söz konusu kaynağın "Ülkenin daha büyük önceliklerini desteklemek " ve "İç Güvenlik Bakanlığının uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesine destek sağlamak" amacıyla verileceği belirtildi.

Trump ulusal acil durumu uzattı

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da geçen yıl 15 Şubat'ta Meksika sınırına ilişkin ilan edilen ulusal acil durumun devam edeceği konusunda Kongreyi bilgilendirdi.

Bilgilendirmede, "ABD'nin güney sınırdaki sınır güvenliği ve insani kriz durumları ulusal güvenliğimizi tehdit etmeyi sürdürüyor." ifadesine yer verildi.

ABD'de duvar krizi

ABD Temsilciler Meclisinde geçen yıl başında kabul edilen geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,6 milyar dolar fon ayrılmış, ancak Senato bu miktarı kabul etmediği için Trump ile Kongre arasında kriz yaşanmıştı.

Trump, geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği gerekçesiyle imzalamayacağını açıklamıştı. Demokratların duvar finansmanı konusunda geri adım atmaması sonrasında ise federal hükümet kısmen kapanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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