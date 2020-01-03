Pentagon'dan Orta Doğu'ya asker sevkiyatı açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pentagon'dan Orta Doğu'ya asker sevkiyatı açıklaması - Son Dakika

Pentagon'dan Orta Doğu'ya asker sevkiyatı açıklaması

6 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden sonra tırmanan İran-ABD gerilimi üzerine bölgeye 82'nci Hava İndirme Tümeninden bir tugayın tamamının gönderileceğini açıkladı.

Pentagon'dan Orta Doğu'ya asker sevkiyatı açıklaması, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden sonra tırmanan İran-ABD gerilimi üzerine bölgeye 82'nci Hava İndirme Tümeninden bir tugayın tamamının gönderileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce de duyurulduğu üzere 82'nci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Kuvveti Tugayı sevkiyat için teyakkuza geçirilmiştir ve şu anda sevk ediliyor. Bir tabur Acil Müdahale Kuvveti daha önce gönderilmişti. Aynı zamanda Tugay'ın kalanı ise 96 saatlik teyakkuza geçirilmişti." ifadelerine yer verildi.

Bu sevkiyatın beklenen bir gelişme olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Tugay, ABD personel ve tesislerine yönelik artan tehdide karşı tedbiren ve uygun bir adım olarak Kuveyt'te konuşlandırılacak." denildi.

Asker sayısıyla ilgili AA muhabirine konuşan bir savunma yetkilisi, hafta içinde sevk edilen 750 askerle toplam sevkiyatın 3 bin 500 olduğunu söyledi.

ABD-İran gerilimi

ABD ile İran arasındaki gelirim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı yapmasıyla tırmandı.

31 roketle yapılan saldırıda, bir ABD'li sözleşmeli personel ölmüş, birçok Amerikan askeri de yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık ise Şii milisler, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.

Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önünde Şii milisleri dağılmasını sağlamıştı.

Dün ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.

Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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