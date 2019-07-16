Pentagon'dan S-400 açıklaması: Hayal kırıklığı yaratan bir karar
9 saat önce
ABD Savunma Bakanlığı'na aday gösterilen Mark Esper, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ancak S-400 kararı yanlış ve hayal kırıklığı yaratan bir karar." açıklamasında bulundu.
ABD Savunma Bakanlığı'na aday gösterilen Mark Esper, "Türkiye
önemli bir NATO müttefiki ancak S-400 kararı yanlış ve hayal kırıklığı yaratan bir karar." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:37
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