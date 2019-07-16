Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan S-400 açıklaması: Hayal kırıklığı yaratan bir karar
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Pentagon'dan S-400 açıklaması: Hayal kırıklığı yaratan bir karar

9 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı'na aday gösterilen Mark Esper, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ancak S-400 kararı yanlış ve hayal kırıklığı yaratan bir karar." açıklamasında bulundu.

Pentagon'dan S-400 açıklaması: Hayal kırıklığı yaratan bir karar, System.String[]
ABD Savunma Bakanlığı'na aday gösterilen Mark Esper, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ancak S-400 kararı yanlış ve hayal kırıklığı yaratan bir karar." açıklamasında bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:37 
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