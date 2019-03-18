Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan "Suriye'de Bin Asker Kalacak" İddiasına Yalanlama

Pentagon'dan "Suriye'de Bin Asker Kalacak" İddiasına Yalanlama

53 dakika önce

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "Amerikan ordusunun Suriye'de bin asker bırakmaya hazırlandığı" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Pentagon'dan
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "Amerikan ordusunun Suriye'de bin asker bırakmaya hazırlandığı" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ortaya attığı son Suriye iddiasını, haberden birkaç saat sonra yalanladı.

Söz konusu yazılı açıklamada ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, "ABD ordusunun Suriye'de bin civarında asker bırakmaya hazırlandığı yönünde, önde gelen bir Amerikan gazetesinde yer alan iddia, kesinlikle doğru değildir. Şubat ayında deklare edilen planlar üzerinde hiçbir değişiklik söz konusu değildir ve ABD güçlerinin belirli bir seviyeye azaltılması yönündeki Başkanın talimatını uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile detaylı planlamalara devam ediyoruz"

Dunford, WSJ haberindeki Türkiye iddiasına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Buna ilaveten, Türkiye-Suriye sınırına ilişkin Türk tarafının güvenlik endişelerine işaret etmek üzere Türk Genelkurmay Başkanlığı ile detaylı askeri planlamaları yapmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadarki planlamalar verimli oldu. Şu anda, önümüzdeki günlerde daha da geliştirilecek bir başlangıç konseptine sahibiz."

Dunford ayrıca, Suriye'de bundan sonraki geçiş sürecine destek vereceğini dile getiren DEAŞ Karşıtı Koalisyonun diğer üyeleriyle de gerekli planlamaları yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

WSJ'nin iddiası

WSJ gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Donald Trump yönetiminin çekilme sürecinin ardından Suriye'de yaklaşık bin askerini bırakmaya hazırlandığını ileri sürmüştü.

Haberde ayrıca, ABD yönetiminin, Türkiye, Avrupalı müttefikleri ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/ PKK ile yaptığı görüşmelerde, Suriye'nin kuzeyinde bir "güvenli bölge" oluşturulması için anlaşılamadığı ileri sürülmüştü.

ABD Başkanı Trump, geçen yıl aralık ayında, Suriye'de DEAŞ terör örgütünün neredeyse tamamen bitirilme noktasına geldiğini açıklamış ve bu süreçle artık Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekileceğini bildirmişti. Daha sonra şubat ayında ise Beyaz Saray, Suriye'de 400 civarında Amerikan askerinin bir süre daha kalacağını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel
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