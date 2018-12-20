Pentagon'dan 'Suriye'de hava saldırıları' açıklaması
7 saat önce
Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, "ABD kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz.
Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, "ABD
kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz. Gelecekteki operasyonlar için spekülasyon yapmayacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:18
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