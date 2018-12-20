Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan 'Suriye'de hava saldırıları' açıklaması

Pentagon'dan 'Suriye'de hava saldırıları' açıklaması

7 saat önce

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, "ABD kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz.

Pentagon'dan 'Suriye'de hava saldırıları' açıklaması, System.String[]
Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, "ABD kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz. Gelecekteki operasyonlar için spekülasyon yapmayacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:18 

Ekonomi
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