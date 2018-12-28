Pentagon'dan, Suriye'den 'kontrollü' çekilme açıklaması
58 dakika önce
Pentagon, "ABD'nin Suriye'de koalisyona verdiği desteğin bundan sonraki aşaması, kuvvetlerin güvenliğini sağlamak üzere tüm tedbirleri alırken, iyi düşünülmüş, karşılıklı desteğe dayanan ve kontrollü çekilmeye yöneliktir.
Pentagon, " ABD
'nin Suriye
'de koalisyona verdiği desteğin bundan sonraki aşaması, kuvvetlerin güvenliğini sağlamak üzere tüm tedbirleri alırken, iyi düşünülmüş, karşılıklı desteğe dayanan ve kontrollü çekilmeye yöneliktir." açıklaması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:35
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