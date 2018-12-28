Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan, Suriye'den 'kontrollü' çekilme açıklaması

Pentagon'dan, Suriye'den 'kontrollü' çekilme açıklaması

58 dakika önce

Pentagon, "ABD'nin Suriye'de koalisyona verdiği desteğin bundan sonraki aşaması, kuvvetlerin güvenliğini sağlamak üzere tüm tedbirleri alırken, iyi düşünülmüş, karşılıklı desteğe dayanan ve kontrollü çekilmeye yöneliktir.

Pentagon'dan, Suriye'den 'kontrollü' çekilme açıklaması, System.String[]
Pentagon, " ABD'nin Suriye'de koalisyona verdiği desteğin bundan sonraki aşaması, kuvvetlerin güvenliğini sağlamak üzere tüm tedbirleri alırken, iyi düşünülmüş, karşılıklı desteğe dayanan ve kontrollü çekilmeye yöneliktir." açıklaması yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:35 

Suriye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok

Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı ABD Helikopterleri Münbiç Semalarında Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 23:33:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan, Suriye'den 'kontrollü' çekilme açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]