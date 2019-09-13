Pentagon'dan Suriye'ye ilave asker gönderme açıklaması: Durumumuzda değişiklik yok
1 saat önce
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, "Suriye'deki kuvvet durumumuzda bir değişiklik yok." değerlendirmesinde bulundu
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), " Suriye'nin kuzeydoğusuna ilave 150 asker daha sevk edilecek" iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Suriye'deki kuvvet durumumuzda bir değişiklik yok" değerlendirmesini yaptı.
New York Times gazetesi Pentagon'un Türkiye ile ortak devriye operasyonları için Suriye'nin kuzeyine 150 ilave asker gönderileceğini yazmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:45
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