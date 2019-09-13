Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan Suriye'ye ilave asker gönderme açıklaması: Durumumuzda değişiklik yok
Son Dakika Dünya Haber

Pentagon'dan Suriye'ye ilave asker gönderme açıklaması: Durumumuzda değişiklik yok

1 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, "Suriye'deki kuvvet durumumuzda bir değişiklik yok." değerlendirmesinde bulundu

Pentagon'dan Suriye'ye ilave asker gönderme açıklaması: Durumumuzda değişiklik yok, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), " Suriye'nin kuzeydoğusuna ilave 150 asker daha sevk edilecek" iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Suriye'deki kuvvet durumumuzda bir değişiklik yok" değerlendirmesini yaptı.


New York Times gazetesi Pentagon'un Türkiye ile ortak devriye operasyonları için Suriye'nin kuzeyine 150 ilave asker gönderileceğini yazmıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlı
TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! Yüzde 22 indirim uygulanacak ABD Başkanı Trump: Benimle çalışmak istiyorlar çünkü eğlenceliyim Erdoğan sinyali sonrası YPG'li teröristler hendek kazısına hız verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 14:37:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan Suriye'ye ilave asker gönderme açıklaması: Durumumuzda değişiklik yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]