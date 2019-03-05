Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan Suudi Arabistan İçin Thaad Sistemi İhalesi

Pentagon'dan Suudi Arabistan İçin Thaad Sistemi İhalesi

1 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suudi Arabistan adına "Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi" (THAAD) üretimi için savunma devi Lockheed Martin'e 945 milyon 900 bin dolarlık bir ihale verdiğini açıkladı.

Pentagon'dan Suudi Arabistan İçin Thaad Sistemi İhalesi, System.String[]
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suudi Arabistan adına "Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi" (THAAD) üretimi için savunma devi Lockheed Martin'e 945 milyon 900 bin dolarlık bir ihale verdiğini açıkladı.

Pentagon, mart ayı silah savunma ihalelerine ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda dikkat çeken detay ise Pentagon'a bağlı Füze Savunma Ajansının Lockheed Martin'e Suudi Arabistan adına verdiği ihale oldu.

Raporda, "sonuçlandırılmamış ihali işlem" olarak tanımlanan ihale için verilen bedelin 945 milyon 900 bin dolar olduğu belirtildi.

İhalenin süresinin ise 28 Şubat 2019 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında olduğu belirtildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan'ın 26 Kasım'da, ABD'nin daha önce 44 THAAD sistemi için verdiği 15 milyar dolarlık teklifini kabul ettiği kaydedildi.

Bedeli Suudi Arabistan'dan tahsil edilecek olan bugünkü ihalenin ise ABD'nin teklifinin ilk aşaması olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan yönetiminin, Washington'un Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik baskısından kurtulmak için ABD'nin THAAD teklifini kabul ettiği iddia ediliyor.

Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmüştü.

Cinayetin Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a yakın isimlerce işlenmiş olması Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetini azmettirdiği yorumlarına neden oldu.

ABD Kongresi Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması konusunda baskı uygularken ABD Başkanı Donald Trump ise Riyad'la yaptığı silah anlaşmalarını öne sürerek Bin Selman'ın üzerine gitmemeyi tercih ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:58 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Lockheed Martin, Suudi Arabistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO, Putin'in INF Anlaşmasını Askıya Alması Sonrası Rusya'yı Uyardı 11 Gün Sonra Venezuela'ya Dönen Muhalif Lider Guaido, Maduro'yu Hedef Aldı: Son Hatası Olur

ABD'li Aktör Luke Perry, Hayatını Kaybetti ABD Başkanı Trump ve Yakın Çevresi Hakkında Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 06:29:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan Suudi Arabistan İçin Thaad Sistemi İhalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]