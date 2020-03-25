Pentagon'dan Suudi Arabistan THAAD sistemleri için ek sözleşme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pentagon'dan Suudi Arabistan THAAD sistemleri için ek sözleşme - Son Dakika

Pentagon'dan Suudi Arabistan THAAD sistemleri için ek sözleşme

6 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Lockheed Martin şirketi ile ABD hükümeti ve Suudi Arabistan için daha önce yapılmış THAAD sözleşmesinin yaklaşık 933 milyon dolar artırılacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Pentagon'dan Suudi Arabistan THAAD sistemleri için ek sözleşme, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Lockheed Martin şirketi ile ABD hükümeti ve Suudi Arabistan için daha önce yapılmış THAAD sözleşmesinin yaklaşık 933 milyon dolar artırılacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, 932 milyon 836 bin 737 dolarlık değişikliğin "ABD hükümeti ve Suudi Arabistan'ın Dış Askeri Satış kapsamında aldığı THAAD sistemlerinin üretiminde talep edilen bazı opsiyonlar" için gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada yapılan değişiklikle birlikte savunma devi Lockheed Martin ile daha önce yapılan sözleşmenin değerinin 5 milyar 366 milyon 947 bin dolardan 6 milyar 299 milyon 784 bin dolara çıktığı ifade edildi.

ABD zaman zaman kendi ordusu için alacağı silah sistemlerini yabancı ülkeler için verilen siparişlerle birleştirip savunma şirketlerine tek sözleşme ile ihale ediyor.

Bu sözleşmede kaç THAAD sistemi üretileceği ve bunların kaçının Suudi Arabistan'a ait olduğu belirtilmedi ancak Pentagon açıklamasında, yapılan artışın 327 milyon 498 bin dolarının ABD hükümetince karşılanacağını, kalan 605 milyon 338 bin doların ise Suudi Arabistan tarafından karşılanacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 2017'de 44 gelişmiş hava savunma sistemi olan THAAD sistemleri için 15 milyar dolar değerinde satış yapılmasına onay vermişti.

Suudi Arabistan 2018'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad Zirvesi sırasında Suudi Arabistan'dan aldığı 110 milyar dolarlık askeri yatırımın bir parçası olan 15 milyar dolar değerindeki THAAD anlaşması aynı yıl tamamlanmıştı.

Riyad geçen yıl mart ayında 1 milyar dolar ödeme yaparak Lockheed Martin'in hava savunma sistemi için çalışmalara başlamasını sağlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Lockheed Martin, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:54 Kaynak: AA

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