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Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok - Son Dakika

Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok

24.08.2021 18:42
Pentagon'dan Taliban'ın

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini açıkladı. Pentagon'dan söz konusu açıklamaya jet hızında cevap geldi. Pentagon, yaptığı açıklamada, ''Kabil'den çekilme için 31 Ağustos tarihinde bir değişiklik yok'' ifadeleri kullanıldı.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesi için daha önce açıklanan 31 Ağustos takviminin ertelenmesi konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmadığını ve tahliyelerin 31 Ağustos tarihine kadar tamamlaması gerektiğini söyledi.

TALİBAN MÜHLET VERMİŞTİ

Yapılan açıklamada, "Tahliye sürecinin uzatılması için bir anlaşmaya varmadık. 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz. 31 Ağustos'tan sonra ülkede yabancı asker istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

PENTAGON: DEĞİŞİKLİK YOK

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise, " Kabil'den çekilme için 31 Ağustos tarihinde bir değişiklik yok. Tüm ABD'lileri ay sonuna kadar çıkaracağımıza inanıyoruz" denildi.

Pentagon'dan Taliban'ın çekilme için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok

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Son Dakika Dünya Pentagon'dan Taliban'ın 'çekilme' için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok - Son Dakika Dünya


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