Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan "Transseksüel Askerler Direktifi"

Pentagon'dan "Transseksüel Askerler Direktifi"

55 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın, transseksüellerin orduya alımını yasaklayan Başkanlık Kararnamesi'nin uygulanmasına yönelik, kuvvet komutanlıklarına direktif verdi.

Pentagon'dan
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın, transseksüellerin orduya alımını yasaklayan Başkanlık Kararnamesi'nin uygulanmasına yönelik, kuvvet komutanlıklarına direktif verdi.

Savunma Bakanlığı Müsteşarı David Norquist tarafından imzalanan direktif, ABD Yüksek Mahkemesinin, geçen haftalarda alt mahkemelerin Trump'ın kararnamesini durduran kararlarını bozmasından sonra geldi.

Direktife göre, söz konusu uygulama 30 gün içerisinde yürürlüğe girecek ve transseksüel askerler, ancak doğdukları cinsiyetle görevlerine devam edebilecek. Öte yandan kuvvet komutanlığı genel sekreterleri, bireysel bazı muafiyetler tanıyabilecek.

Transseksüeller, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bu konudaki yasakları kaldırmasının ardından Haziran 2016'dan bu yana ABD ordusuna alınıyordu.

Trump göreve geldikten sonra transseksüellerin orduda işlerinin olmadığını, buna izin vermeyeceğini ifade etmişti.

Trump'ın bu konudaki kararnamesine 4 dava açılmış ve uygulama durdurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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