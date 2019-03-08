Pentagon'dan Türkiye açıklaması
1 saat önce
Pentagon Sözcüsü Charles Summers, "Türkiye, S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur.
Pentagon Sözcüsü
Charles Summers, " Türkiye
, S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur. F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:15
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