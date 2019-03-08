Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan Türkiye açıklaması

Pentagon'dan Türkiye açıklaması

1 saat önce

Pentagon Sözcüsü Charles Summers, "Türkiye, S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur.

Pentagon'dan Türkiye açıklaması, System.String[]
Pentagon Sözcüsü Charles Summers, " Türkiye, S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur. F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:15 

Pentagon Sözcüsü, Türkiye, Ekonomi
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