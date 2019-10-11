Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan Türkiye açıklaması
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Pentagon'dan Türkiye açıklaması

24 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Esper, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine tek taraflı olarak müdahale etmesine karşıyız ve bu konuda derin hayal kırıklığı içindeyiz.

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ABD Savunma Bakanı Esper, " Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine tek taraflı olarak müdahale etmesine karşıyız ve bu konuda derin hayal kırıklığı içindeyiz." dedi.

James Mattis, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:41 
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