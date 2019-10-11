Pentagon'dan Türkiye açıklaması
24 dakika önce
ABD Savunma Bakanı Esper, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine tek taraflı olarak müdahale etmesine karşıyız ve bu konuda derin hayal kırıklığı içindeyiz.
ABD Savunma Bakanı Esper, " Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine tek taraflı olarak müdahale etmesine karşıyız ve bu konuda derin hayal kırıklığı içindeyiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:41
Teröristlerin Nusaybin'e havan attığı anın görüntüleri ortaya çıktı Türkiye-Arnavutuk maçında Merih ile Bare arasında gerginlik! PKK'nın "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanı kendi yayınladıkları videoda ortaya çıktı İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor