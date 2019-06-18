Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardım
Son Dakika Güncel Haber

Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardım

20 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunmayı planladığını duyurdu.

Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardım, System.String[]
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunmayı planladığını duyurdu.

Pentagon, resmi internet sayfasında yayınladığı bir açıklama ile Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunmayı planladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yaptığı güvenlik işbirliği fonları kapsamında ek eğitimler, ekipman ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini yapılandırması amacı ile verilen danışmanlık çalışmaları için Ukrayna'ya 250 milyon dolar sağlamayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yapılması planlanan yeni yardımla birlikte ikili askeri işbirlikleri kapsamında 2014 yılından bu yana Ukrayna'ya 1,5 milyar dolar değerinde yardımda bulunulduğu kaydedildi. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:30 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi Merkel korkuttu Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 18:50:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]