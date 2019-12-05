Son Dakika Haberleri: Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardım
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Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardım

6 saat önce

Pentagon, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri yardım yapılacağını açıkladı.

Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardım, System.String[]

Pentagon, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri yardım yapılacağını açıkladı.


ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood düzenlendiği basın toplantısında, Trump yönetiminin gelecek yıl Ukrayna'ya en az 250 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını açıkladı. Açıklamanın Trump'ın görevden alınma soruşturması devam ederken, Ukrayna'ya yapılacak yardımların durdurulacağı ile ilgili iddiaların arttığı dönemde gelmesi de dikkat çekti. Rood, "Elbette ki kongrenin yetki vermesi durumunda, yardımlara devam edeceğiz. Bu yardımın Ukrayna'ya savunma anlamında yapılmasını öngörüyoruz" dedi.


Rood, 2018 yılında Ukrayna için ayrılan yardımın büyük çoğunluğunun gönderildiğini belirterek, "Gelecek yıl düşünülen 250 milyon dolarlık yardım Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi için öngörülen çeşitli savunma sanayi yardımlarıdır" ifadelerini kullandı.


Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zahorodniuk, ABD Başkanı Donald Trump'ın kongrede Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelinsky ile ilgili yaptığı telefon görüşmesi yüzünden görevden alma sürecinin devam etmesine rağmen ABD'nin yardım etmeye devam etmesini bekledikleri yönünde bir açıklama yapmıştı.


Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçiminde Demokratların karşısına en ciddi şekilde aday olarak çıkarması beklenen Joe Biden'a karşı Ukrayna hükümetinden destek istemekle suçlanıyor. Bu nedenle görevden alınması için başlatılan süreç devam ediyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:24 Kaynak: İHA
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