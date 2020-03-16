Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Yardımcısı David Norquist'in... - Son Dakika

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Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Yardımcısı David Norquist'in...
6 saat önce
Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Yardımcısı David Norquist'in tedbir amaçlı karantinaya alındığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Yardımcısı David Norquist'in tedbir amaçlı karantinaya alındığı duyuruldu. - WASHINGTON
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