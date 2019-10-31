Pentagon, El Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı
55 dakika önce
Pentagon, El Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı
ABD Savunma Bakanlığı, IŞİD lideri El Bağdadi'ye Suriye'nin İdlib bölgesinde gece saatlerinde düzenlenen operasyonun görüntülerini yayınladı.
Görüntüler Bağdadi operasyonuna katılan bir helikopterin kamerasıyla çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:52
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