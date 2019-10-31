Son Dakika Haberleri: Pentagon, El Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı
Son Dakika Dünya Pentagon, El Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

Pentagon, El Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

55 dakika önce

Pentagon, El Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

Pentagon, El Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı, IŞİD lideri El Bağdadi'ye Suriye'nin İdlib bölgesinde gece saatlerinde düzenlenen operasyonun görüntülerini yayınladı.


Görüntüler Bağdadi operasyonuna katılan bir helikopterin kamerasıyla çekildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, El Bağdadi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:52 
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DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
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