Son Dakika Haberleri: Pentagon, Esed Rejiminin Münbiç İlçesine Girdiği Haberlerinin Gerçeği Yansıtmadığını Açıkladı.

Pentagon, Esed Rejiminin Münbiç İlçesine Girdiği Haberlerinin Gerçeği Yansıtmadığını Açıkladı.

51 dakika önce

Pentagon, Esed rejiminin Münbiç ilçesine girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Pentagon, Esed Rejiminin Münbiç İlçesine Girdiği Haberlerinin Gerçeği Yansıtmadığını Açıkladı., System.String[]
Pentagon, Esed rejiminin Münbiç ilçesine girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:09 Kaynak: AA

Münbiç, Güncel
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