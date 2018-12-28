Pentagon, Esed Rejiminin Münbiç İlçesine Girdiği Haberlerinin Gerçeği Yansıtmadığını Açıkladı.
51 dakika önce
Pentagon, Esed rejiminin Münbiç ilçesine girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Pentagon, Esed rejiminin Münbiç
ilçesine girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:09 Kaynak: AA
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