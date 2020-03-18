Pentagon, iki hastane gemisini korona virüsüne karşı hazırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pentagon, iki hastane gemisini korona virüsüne karşı hazırladı - Son Dakika

Pentagon, iki hastane gemisini korona virüsüne karşı hazırladı

6 saat önce

Pentagon, donanmaya ait iki hastane gemisinin korona virüsü salgını için hazırlandığını duyurdu.

Pentagon, iki hastane gemisini korona virüsüne karşı hazırladı, System.String[]

Pentagon, donanmaya ait iki hastane gemisinin korona virüsü salgını için hazırlandığını duyurdu.


Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsü salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, donanmaya ait iki hastane gemisinin, korona salgınına karşı hazırlandığı açıklandı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin korona virüsü salgını karşısında iki donanma hastane gemisini hazırladığını duyurdu. Esper, "Hastane gemisi USS Comfort'a Doğu Kıyısı'nda, USS Mercy'ye ise Batı Kıyısı'nda hazır olma emri verildi" açıklamasında bulundu. Esper, travma hastaları için tasarlanan gemilerin enfekte olan insanlar için fazla donanımlı olmadığını, ancak enfekte hastalar için daha fazla alan sağlanması amacıyla gerektiğinde bu tür hastaları gemilere alabileceklerini belirtti. Esper açıklamasında, bazı özel firmaların ABD ordusunun zaman çizelgesinden daha hızlı bir aşı geliştirebileceklerine inandığını ancak Savunma Bakanlığı'nın virüse karşı bir aşı geliştirmesinin 12 ila 18 ay süreceğine inandığını ifade etti. Esper, Pentagon'un, Korona salgını ile mücadeleye yardımcı olmak için sivil yetkililere 5 milyona maske ve iki bin konuşlandırılabilir ventilatör hazırlandığının da altını çizdi.


Öte yandan ABD'de korona virüsü vaka sayısı 6 bin 522'ye yükselirken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 116'ya ulaştı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:44 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor         
10:03
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 16:29:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pentagon, iki hastane gemisini korona virüsüne karşı hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]