Pentagon ile Çin Savunma Bakanlığı arasında "tek Çin politikası" polemiği - Son Dakika
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Pentagon ile Çin Savunma Bakanlığı arasında "tek Çin politikası" polemiği

06.05.2022 00:25
Pentagon ile Çin Savunma Bakanlığı arasında "tek Çin politikası" polemiği

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Çinli mevkidaşı ile 20 Nisan'da yaptığı telefon görüşmesinde "tek Çin prensiplerine bağlı olduklarını" söylemediğini iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Çinli mevkidaşı ile 20 Nisan'da yaptığı telefon görüşmesinde "tek Çin prensiplerine bağlı olduklarını" söylemediğini iddia etti.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, 20 Nisan'da Austin ile Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Çin açıklamasında bazı hatalar olduğunu söyledi.

Kirby, "Spesifik olarak, Çin Savunma Bakanlığı, iki bakan arasındaki görüşmeye ilişkin hatalı bir şekilde ABD'nin tek Çin ilkesine bağlı olduğunu iddia eden bir açıklama yayınladı. Bakan bunu söylemedi. Bunun yerine, Bakan Austin, Tayvan İlişkileri Yasasında, üç ortak bildiride ve altı güvencede sıralandığı gibi ABD'nin tek Çin politikasına bağlı kalmaya devam ettiğini açıkça belirtti."

Sözcü iki ifade arasındaki farkın ne olduğuna girmedi ancak Tayvan'a destek vermeye devam edeceklerini ve bölgedeki statükonun askeri yollarla değiştirmesine karşı olduklarını söyledi.

Austin Kore'li mevkidaşı ile görüştü

Kirby, Austin'in bölgedeki güvenlik ortamını görüşmek üzere Güney Kore Ulusal Savunma Bakanı Suh Wook ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

İki bakanın Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini ve bu denemenin Hint-Pasifik bölgesine teşkil ettiği tehdidi ele aldığını belirten Kirby, bakanların Pyongyan'ı füze denemesinden dolayı kınadığını ifade etti.

Kirby, "Bakan Austin, ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık yeteneklerini de içerecek şekilde topyekun askeri yetenekleriyle Güney Kore'yi savunmaya yönelik taahhüdünün olduğunu bir kez daha teyit etti." dedi.

ABD, üst düzey Rus subaylarının yerini Ukrayna'ya bildirmedi

Pentagon sözcüsü, New York Times gazetesinin ABD istihbaratının üst düzey Rus subaylarının yerlerini Ukrayna ordusu ile paylaştığı iddiasını yalanladı.

Kirby, "Bugün herkesin aklında olduğunu bildiğim bir konuyu ele alabilirsem ve bu Ukrayna ile istihbarat paylaşımı meselesidir, sadece birkaç şeyi vurgulamak istiyorum. Birincisi, ABD Ukraynalıların ülkelerini savunmasına yardımcı olmak için savaş alanı istihbaratı sağlıyor. Bunu epey konuştuk. Üst düzey askeri liderlerin savaş alanındaki yerleri hakkında istihbarat sağlamıyoruz veya Ukrayna ordusunun hedefleme kararlarına katılmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü, Ukraynalıların çok daha fazla bilgiye sahip olduğunu savunarak, "Ukrayna, bizim ve diğer ortakların sağladığı bilgileri, savaş alanında topladıkları istihbaratla birleştiriyor. ve sonra kendi kararlarını veriyor ve kendi eylemlerini yapıyorlar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon ile Çin Savunma Bakanlığı arasında 'tek Çin politikası' polemiği - Son Dakika


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