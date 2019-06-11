Son Dakika Haberleri: Pentagon ile Lockheed Martin arasında yeni F-35 anlaşması
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Pentagon ile Lockheed Martin arasında yeni F-35 anlaşması

3 saat önce

Pentagon ile Lockheed Martin, F-35'in 12,13 ve 14 üretim lotları için anlaşmaya vardı.

Pentagon ile Lockheed Martin arasında yeni F-35 anlaşması, System.String[]
Pentagon ile Lockheed Martin, F-35'in 12,13 ve 14 üretim lotları için anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, Pentagon, 34 milyar dolar değerinde 478 F-35 tipi uçak üretimi siparişi verdi
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:08 
Lockheed Martin, Ekonomi
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