Pentagon ile Washington Belediye Meclisi arasında "Ulusal Muhafız" tartışması - Son Dakika

Pentagon ile Washington Belediye Meclisi arasında "Ulusal Muhafız" tartışması

07.01.2021 10:29
Pentagon ile Washington Belediye Meclisi arasında

Washington Belediye Meclisi, Pentagon'un, Ulusal Muhafızların ABD Kongresinde yaşanan olaylara müdahale etmesi konusunda yapılan talepleri reddettiği iddiasında bulunurken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington Belediyesinin başkentte yaşanan olaylar nedeniyle Ulusal...

Washington Belediye Meclisi, Pentagon'un, Ulusal Muhafızların ABD Kongresinde yaşanan olaylara müdahale etmesi konusunda yapılan talepleri reddettiği iddiasında bulunurken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington Belediyesinin başkentte yaşanan olaylar nedeniyle Ulusal Muhafızların aktifleştirilmesine ilişkin taleplerinin onaylandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin başkent Washington'da Kongre binasına girmesiyle olaylar tırmanırken, Pentagon ile Washington Belediyesi arasında Ulusal Muhafızlar üzerine ilginç bir polemik yaşandı.

Washington Belediye Meclisi, "Savunma Bakanlığı, Belediye Başkanı Muriel Bowser'in, Kongrede güvenliği tekrar sağlamaları ve Kongre binasını korumaları için Ulusal Muhafızların yetkilerini artırma talebini reddetti. Bu talep reddedildi. Meclis, Belediye Başkanı'nın talebini destekliyordu. Bu talebin reddedilmesi karşısında dehşete düştük." açıklamasında bulundu.

"Talep onaylandı"

Belediye Meclisinin açıklamasına yanıt veren Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman da şunları kaydetti:

"Bu hafta başında, Belediye Başkanı Bowser, protestolar için polise yardım etmek üzere DC, Ulusal Muhafızlarından 340 asker talep etmişti. Bu talep onaylandı. Bugün, Belediye Başkanı, DC Ulusal Muhafızlarının tamamının Kongre binasındaki olaylara müdahale eden yerel ve federal kolluk kuvvetlerine destek vermesi için aktif hale getirilmesi talebinde bulunmuştu. Bu talep de onaylandı. DC yönetiminden ayrıca bir talep gelmedi."

ABD'de Ulusal Muhafızları aktifleştirme yetkisi eyalet valilerinde iken, Washington eyalet olmadığı için bu yetki Beyaz Saray ve Pentagon'da bulunuyor.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

Beyaz Sarayın önünde Trump'ın da katıldığı miting ardından Kongre binasına yürüyen binlerce Trump destekçisi gösterici ile polis arasında çatışmalar yaşanmış ve polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saat 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Pentagon, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon ile Washington Belediye Meclisi arasında 'Ulusal Muhafız' tartışması - Son Dakika


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