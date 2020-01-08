Pentagon, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pentagon, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla... - Son Dakika

Pentagon, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla...

6 saat önce

Pentagon, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

Pentagon, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla..., System.String[]

Pentagon, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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