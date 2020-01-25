Pentagon: İran'ın saldırısı sonrası beyin travması geçiren ABD askeri 34'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pentagon: İran'ın saldırısı sonrası beyin travması geçiren ABD askeri 34'e çıktı - Son Dakika Dünya

Pentagon: İran'ın saldırısı sonrası beyin travması geçiren ABD askeri 34'e çıktı

6 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'ın Irak'ta bulunan ABD üslerine yaptığı füze saldırısında beyin travması veya hasarı görülen asker sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı. Pentagon daha önce bu sayıyı 11 olarak duyurmuştu

Pentagon: İran'ın saldırısı sonrası beyin travması geçiren ABD askeri 34'e çıktı, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'ın Irak'ta bulunan ABD üslerine yaptığı füze saldırısında beyin travması veya hasarı görülen asker sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı.


Pentagon daha önce bu sayıyı 11 olarak duyurmuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:56 
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