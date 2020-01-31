Pentagon: "İran'ın saldırısında 64 asker beyin travması geçirdi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pentagon: 'İran'ın saldırısında 64 asker beyin travması geçirdi' - Son Dakika

Pentagon: "İran'ın saldırısında 64 asker beyin travması geçirdi"

6 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne yönelik balistik füze saldırısında 64 ABD askerinin beyin travması geçirdiğini açıkladı.

Pentagon:

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne yönelik balistik füze saldırısında 64 ABD askerinin beyin travması geçirdiğini açıkladı.


ABD Savunma Bakanlığı, 8 Ocak'ta İran'ın Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırısında 64 askerin beyin travması geçirdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Onları hayatlarının geri kalanında izlemeye devam edeceğiz. Gerekli olan tedaviyi sağlamaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.


ABD, beyin travması geçiren askerlerin sayısını geçtiğimiz günlerde 50 olarak açıklamıştı.


Öte yandan saldırının ardından ABD İran'ın saldırısında ölen ve yaralanan ABD askeri olmadığını açıklamış, İran ise 80 ABD askerlerinin öldüğünü açıklamıştı. Saldırı sonrası İran, General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i öldürmesinin ardından intikam almak için bu saldırının gerçekleştirildiğini duyurmuştu. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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