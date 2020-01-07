Pentagon İran konusunda Trump ile ters düştü: Kültürel değerleri vurmak savaş suçu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pentagon İran konusunda Trump ile ters düştü: Kültürel değerleri vurmak savaş suçu - Son Dakika Dünya

Pentagon İran konusunda Trump ile ters düştü: Kültürel değerleri vurmak savaş suçu

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Tahran'la çatışmaların ilerlemesi halinde ülkenin tarihi ve kültürel değerlerine saldırılmayacağını söyledi.

Pentagon İran konusunda Trump ile ters düştü: Kültürel değerleri vurmak savaş suçu, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Tahran'la yaşanan mevcut gerilimin bir çatışmaya dönüşmesi halinde ülkenin tarihi ve kültürel değerlerinin hedef alınmayacağını söyledi.


Başkan Donald Trump'ın İran'ın simgesel yapılarını yok etme tehdidi, Pentagon'da karşılık bulmadı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:45 
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