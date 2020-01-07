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Pentagon İran konusunda Trump ile ters düştü: Kültürel değerleri vurmak savaş suçu
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Tahran'la çatışmaların ilerlemesi halinde ülkenin tarihi ve kültürel değerlerine saldırılmayacağını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Tahran'la yaşanan mevcut gerilimin bir çatışmaya dönüşmesi halinde ülkenin tarihi ve kültürel değerlerinin hedef alınmayacağını söyledi.
Başkan Donald Trump'ın İran'ın simgesel yapılarını yok etme tehdidi, Pentagon'da karşılık bulmadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:45
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