Pentagon İran konusunda Trump ile ters düştü: Kültürel değerleri vurmak savaş suçu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Tahran 'la yaşanan mevcut gerilimin bir çatışmaya dönüşmesi halinde ülkenin tarihi ve kültürel değerlerinin hedef alınmayacağını söyledi.

Haber Yayın Tarihi:

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü: İntikamın zamanını da mekanını da biz belirleriz