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Pentagon: IŞİD, Türkiye'nin Suriye operasyonu ve ABD'nin çekilmesi sonrası yeniden yapılanıyor
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre IŞİD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden operasyon düzenlemesini ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi üzerine 'yeniden örgütlenme imkanı' buldu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) raporuna göre IŞİD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi üzerine 'yeniden örgütlenme imkanı' buldu.
Raporda, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ölümünün örgüte 'önemli bir darbe' vurduğunu ancak yeniden inşasını engellemeyeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:49
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