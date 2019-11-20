Son Dakika Haberleri: Pentagon: IŞİD, Türkiye'nin Suriye operasyonu ve ABD'nin çekilmesi sonrası yeniden yapılanıyor
Son Dakika Dünya Pentagon: IŞİD, Türkiye'nin Suriye operasyonu ve ABD'nin çekilmesi sonrası yeniden yapılanıyor - Son Dakika Dünya

Pentagon: IŞİD, Türkiye'nin Suriye operasyonu ve ABD'nin çekilmesi sonrası yeniden yapılanıyor

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre IŞİD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden operasyon düzenlemesini ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi üzerine 'yeniden örgütlenme imkanı' buldu.

Pentagon: IŞİD, Türkiye'nin Suriye operasyonu ve ABD'nin çekilmesi sonrası yeniden yapılanıyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) raporuna göre IŞİD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi üzerine 'yeniden örgütlenme imkanı' buldu.


Raporda, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ölümünün örgüte 'önemli bir darbe' vurduğunu ancak yeniden inşasını engellemeyeceği belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:49 
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