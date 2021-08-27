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Pentagon: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz - Son Dakika

Pentagon: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz

27.08.2021 18:38
Pentagon: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz, System.String[]

Afganistan'ı kana bulayan patlamalarla ilgili ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İkinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz. Sadece 1 tane intihar bombacısı vardı. Bu haberlerdeki yanlışlık nasıl ortaya çıktı bilmiyoruz" denildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William "Hank" Taylor ve Pentagon Sözcüsü John Kirby, düzenledikleri basın toplantısında, Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

"SADECE 1 İNTİHAR BOMBACISI VARDI"

Kabil'deki Havalimanı yakınlarındaki Baron Hotel önünde ikinci bir patlamanın olduğu haberlerini yalanlayan Taylor, "Abbey giriş kapısındaki patlama ile ilgili daha çok detayı paylaşacağız ancak Baron Hotel'de ya da yakınlarında ikinci bir saldırı olduğuna inanmıyoruz. Sadece 1 tane intihar bombacısı vardı. Bu haberlerdeki yanlışlık nasıl ortaya çıktı bilmiyoruz ama bu tarz olaylarda kafa karışıklığı olması normal." dedi.

"31 AĞUSTOS PLANI HALA GEÇERLİ"

Pentagon'dan yapılan açıklamada tahliyelerin 31 Ağustos'ta tamamlanmasına yönelik planın hala geçerli olduğu da belirtildi.

BİNLERCE DEAŞ ÜYESİ SERBEST BIRAKILDI

Pentagon, Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği bölgelerdeki Afgan hapishanelerinden "binlerce" terör örgütü DEAŞ üyesini serbest bıraktığını da duyurdu.

SALDIRILARDA 110'DAN FAZLA CAN KAYBI VAR

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 110'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Pentagon: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz

Kabil Havaalanı, Afganistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pentagon: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz - Son Dakika Dünya


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