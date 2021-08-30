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Pentagon: "Kabil Havalimanı'na yönelik tehditler devam ediyor" - Son Dakika

Pentagon: "Kabil Havalimanı'na yönelik tehditler devam ediyor"

30.08.2021 21:15
Pentagon:

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik tehditlerin devam ettiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik tehditlerin devam ettiğini belirtti.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülkenin başlattığı tahliye operasyonlarının yarın sona ermesi bekleniyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ve ABD'li Tümgeneral William Taylor, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Taylor, başkent Kabil'de bulunan ABD birliklerinin güvenliğine odaklandıklarını ifade ederek, son ana kadar tahliyelere devam edeceklerini belirtti. Afganistan'da askeri operasyonların 31 Ağustos'a kadar devam edeceğini aktaran Taylor, "Afganistan'daki operasyonlar yakında sona erecek olsa da Savunma Bakanlığı kurumlar arası desteğine devam ediyor" dedi.

AFGANİSTAN'DAN SON 24 SAATTE BİN 200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Taylor, son 24 saatte 26 C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağı ile bin 200 kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini açıklarken, son 24 saatte Kabil Havalimanı'ndan ise 28 uçağın havalandığını belirtti. Taylor, bugüne kadar Afganistan'dan 5 bin 400'ü ABD'li olmak üzere 122 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.

"TEHDİT AKIŞI HALA GERÇEK"

Basın toplantısında konuşan Kirby ise, Kabil Havalimanı'na yönelik tehditlerin devam ettiğini belirterek, "Tehdit akışı hala gerçek. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

Kirby, "Gelecekteki potansiyel tehditlere karşı hazırlıklı olmamız gerektiği varsayımı altında çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak, "Generalin açılış konuşmasında sizin için detaylandırdığı gibi aslında biz bu hava saldırısını yaptıktan sonra havalimanına saldırılar oldu" dedi.

HAVALİMANINA ROKETLİ SALDIRI

Tahliye operasyonlarının sürdüğü Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı geçtiğimiz saatlerde 5 roketle hedef alınmış, roketler hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti. Öte yandan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 26 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere 170 kişi hayatını kaybetmişti. Terör saldırısının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), havalimanına saldırı hazırlığında olan DEAŞ'ın Horasan koluna ait bir hedefe hava saldırısı düzenlemişti.

(İHA)

Pentagon: Kabil Havalimanı'na yönelik tehditler devam ediyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Pentagon, Kabil, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pentagon: 'Kabil Havalimanı'na yönelik tehditler devam ediyor' - Son Dakika


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