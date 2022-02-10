Üye Girişi
Pentagon, Kabil saldırısında bazılarının ABD askerlerince vurulduğu iddialarını reddetti - Son Dakika

Pentagon, Kabil saldırısında bazılarının ABD askerlerince vurulduğu iddialarını reddetti

10.02.2022 00:07
Pentagon, Kabil saldırısında bazılarının ABD askerlerince vurulduğu iddialarını reddetti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kapısındaki terör saldırısında ölenlerin bir kısmının Amerikan askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü iddialarını reddetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kapısındaki terör saldırısında ölenlerin bir kısmının Amerikan askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü iddialarını reddetti.

CNN televizyonunun kapsamlı araştırmasında, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kapısında 26 Ağustos 2021'de düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerden bazılarının ABD askerlerinin açtığı ateşle öldüğünü ortaya çıkarması tartışmalara yol açtı.

Günlük basın toplantısında CNN'nin araştırmasına ilişkin sorulara yanıt veren Kirby, "Yaptığımız soruşturmanın kapsamlı ve güvenilir olduğuna inanıyoruz. (Bulgular) gayet kesindi ve soruşturma ekibi burada bir saatten fazla yaptıkları işin detaylarını size anlattı. Onların yaptığı işten alıntı yapmam gerekirse soruşturmada bizden veya Afganlardan herhangi birinin silahla vurulduğuna dair herhangi bir kanıt yok." ifadelerini kullandı.

Kirby, bu konuda başkaca bir soruşturma olup olmayacağı sorusuna yanıt vermedi.

Pentagon soruşturmasında o gün ölen 170 Afgan ve 13 ABD askerinin tamamının patlamada yaşamını yitirdiği ifade edilmişti ancak CNN'in dört ay süren araştırmasında ölenlerin bazılarının ABD askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Haberde, 70'ten fazla tanıkla ve ölenlerin aileleriyle konuşulduğu, tıbbi kayıtların incelendiği, olay yerinin video, fotoğraf ve seslerinin analiz edildiği; buna dayanarak tek bir patlamada bu kadar çok insanın ölmesinin mümkün olmadığı aktarılmıştı.

Saldırı kurbanlarına bakan beş hastanedeki sağlık personeli ve yöneticiler, kurşun yaralarının varlığını doğruladığı ve bir doktor kurşunları kendisinin çıkardığını anlattığı, hayatta kalanlar ve ölen bazı kişilerin aileleri ölü ve yaralıların bazılarının vurulduğu konusunda ısrar ettiği kaydedilmişti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hamid Karzai, Pentagon, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon, Kabil saldırısında bazılarının ABD askerlerince vurulduğu iddialarını reddetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:06 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 00:14:41. #1.13#
SON DAKİKA: Pentagon, Kabil saldırısında bazılarının ABD askerlerince vurulduğu iddialarını reddetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement