Pentagon: Kore yarımadasından asker çekeceğimiz doğru değil

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Washington'un Kore yarımadasından asker çekeceğine yönelik söylentilerin 'kesinlikle doğru olmadığını' açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Japonya'da kalabilmesi için de ayrıca Tokyo'dan 8 milyar dolar istediği ileri sürülmüştü.