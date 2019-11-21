Son Dakika Haberleri: Pentagon: Kore yarımadasından asker çekeceğimiz doğru değil
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Pentagon: Kore yarımadasından asker çekeceğimiz doğru değil

6 saat önce

Pentagon: Kore yarımadasından asker çekeceğimiz doğru değil

Pentagon: Kore yarımadasından asker çekeceğimiz doğru değil, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Washington'un Kore yarımadasından asker çekeceğine yönelik söylentilerin 'kesinlikle doğru olmadığını' açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Japonya'da kalabilmesi için de ayrıca Tokyo'dan 8 milyar dolar istediği ileri sürülmüştü.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:04 
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