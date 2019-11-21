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Pentagon: Kore yarımadasından asker çekeceğimiz doğru değil
6 saat önce
Pentagon: Kore yarımadasından asker çekeceğimiz doğru değil
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Washington'un Kore yarımadasından asker çekeceğine yönelik söylentilerin 'kesinlikle doğru olmadığını' açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Japonya'da kalabilmesi için de ayrıca Tokyo'dan 8 milyar dolar istediği ileri sürülmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:04
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