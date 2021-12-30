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Pentagon, Kovid-19 test kiti için 136,7 milyon dolarlık sözleşme yaptı - Son Dakika

Pentagon, Kovid-19 test kiti için 136,7 milyon dolarlık sözleşme yaptı

30.12.2021 21:41
Pentagon, Kovid-19 test kiti için 136,7 milyon dolarlık sözleşme yaptı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kovid-19 testi üretiminde kullanılan nitroselüloz membran üretimi için MilliporeSigma şirketi ile 136,7 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kovid-19 testi üretiminde kullanılan nitroselüloz membran üretimi için MilliporeSigma şirketi ile 136,7 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ABD yönetimi, ülkede Kovid-19 virüsünün Omicron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte yaşanan test kiti eksikliğine yönelik adım attı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, 29 Aralık 2021'de ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı adına ve bakanlıkla koordineli olarak, MilliporeSigma ile ABD'de nitroselüloz membran üretimi yapması için 136,7 milyon dolarlık bir sözleşme yaptı." ifadelerine yer verildi.

Nitroselüloz membranın Kovid-19 hızlı test kitlerinin üretiminde kullanılan kritik bir malzeme olduğu ifade edilen açıklamada, bu malzemenin Wisconsin eyaletinde devam eden Kovid-19 test üretimine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu sözleşmenin, ABD'nin ayda 83,3 milyondan fazla test kiti üretme hedefini yakalamak üzere yapıldığına işaret edildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pentagon, Kovid-19 test kiti için 136,7 milyon dolarlık sözleşme yaptı - Son Dakika
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