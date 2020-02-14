Pentagon, mahkemenin Microsoft aleyhine verdiği karardan rahatsız - Son Dakika
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Pentagon, mahkemenin Microsoft aleyhine verdiği karardan rahatsız

20 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), federal mahkemenin, Amazon şirketinin açtığı dava üzerine, Microsoft'a verilen Müşterek Savunma Altyapısı İnisiyatifi (JEDI) olarak bilinen ve bakanlığın gizli bilgilerinin de taşınacağı bulut projesini durdurma kararına tepki gösterdi.

Pentagon, mahkemenin Microsoft aleyhine verdiği karardan rahatsız, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), federal mahkemenin, Amazon şirketinin açtığı dava üzerine, Microsoft'a verilen Müşterek Savunma Altyapısı İnisiyatifi (JEDI) olarak bilinen ve bakanlığın gizli bilgilerinin de taşınacağı bulut projesini durdurma kararına tepki gösterdi.


Pentagon sözcülerinden Yarbay Robert Carver, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin bu kararından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Carver, "Bu karar gereksiz yere Pentagon'un modernizasyon stratejisini geciktirmiş ve ordumuz gereksiz yere acilen ihtiyaç duyulan kabiliyetlerden mahrum bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.


Pentagon'un tartışmalara neden olan 10 milyar dolarlık JEDI ihalesine, Washington DC Bölge Mahkemesi dün müdahale etmişti.


Amazon şirketinin, Pentagon'ın JEDI ihalesini taraflı ve hatalarla dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verdiği gerekçesiyle açtığı davada yargıç Patricia Campbell-Smith, davanın devamını gerekçe göstererek Microsoft'un projeye başlamasını durdurmuştu.

Yargıç, ayrıca Amazon'un durdurma kararının yanlış olma ihtimaline karşı 42 milyon dolar güvence bedeli ödemesine karar vermişti.

Mahkeme müdahale etmeseydi proje yarın başlayacaktı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlık, uzun süre ülkede gündem olmuştu.

Amazon'un bu davayla, Trump'ın Amazon'un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtiliyor.


Pentagon'un JEDI ihalesini, ekimde yazılım devi Microsoft kazanmıştı. Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje, 10 yılda tamamlanacaktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft, Amazon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:36 Kaynak: AA
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