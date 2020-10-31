Pentagon, Nijerya'da rehin tutulan ABD vatandaşının kurtarıldığını duyurdu - Son Dakika

Pentagon, Nijer'de silahlı bir grup tarafından kaçırılan ABD vatandaşının özel kuvvetler tarafından yapılan operasyon ile Nijerya'da kurtarıldığını duyurdu.

Nijer'in kuzeyindeki bulunan bir köyden geçtiğimiz Salı günü silahlı 6 kişi tarafından kaçırılan Amerikan vatandaşı ABD özel kuvvetleri tarafından yapılan operasyon ile kurtarıldı. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı açıklamada, "ABD kuvvetleri, bu sabah erken saatlerde bir grup silahlı kişi tarafından rehin tutulan bir Amerikan vatandaşını kurtarmak için Kuzey Nijerya'da bir rehine kurtarma operasyonu düzenledi. Kurtarılan Amerikan vatandaşı güvende ve şu anda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gözetiminde. Operasyon sırasında hiçbir ABD askeri personeli yaralanmadı" dedi.

Hoffman, "Bu operasyonu yürütmek için uluslararası ortaklarımızın desteğini takdir ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın her yerinde halkımızı ve çıkarlarımızı korumaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Pentagon, kurtarılan ABD vatandaşını kimliğini ise açıklamadı.

ABD'li bir yetkili ise yaptığı açıklamada, operasyonun birkaç saat sürdüğünü ifade ederken, operasyonun Deniz Kuvvetleri'nin seçkin timi SEAL Team 6 tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Yetkili, ABD vatandaşını tutsak eden yedi kişiden altısını özel kuvvetler tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade ederken, saldırganların bölgede faaliyet gösteren herhangi bir terör örgütüyle bilinen bir bağlantısı olmadığını aktardı.

Nijer, Batı Afrika'nın Sahel bölgesinin çoğu gibi El Kaide ve DEAŞ ile bağlantılı terörist grupların faaliyet gösterdiği bölge konumunda bulunuyor. - WASHINGTON