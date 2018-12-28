Son Dakika Haberleri: Pentagon Olarak Bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiğine Yönelik Yayınlanan...

Pentagon Olarak Bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiğine Yönelik Yayınlanan...

31 dakika önce

IHAAW181904-SIY/28-12-2018- Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Esad rejiminin Münbiç'e girdiğine yönelik yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Pentagon Olarak Bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiğine Yönelik Yayınlanan..., System.String[]
IHAAW181904-SIY/28-12-2018

- Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Esad rejiminin Münbiç'e girdiğine yönelik yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 28.12.2018 18: 19: 04 TSI
NNNN - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:25 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Münbiç, Politika
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