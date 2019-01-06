Son Dakika Haberleri: Pentagon Özel Kalem Müdürü İstifa Etti

Pentagon Özel Kalem Müdürü İstifa Etti

54 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Özel Kalem Müdürü Kevin Sweeney'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

Pentagon Özel Kalem Müdürü İstifa Etti, System.String[]
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Özel Kalem Müdürü Kevin Sweeney'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

Pentagon, Sweeney'in istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İstifanın sebebine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, geçen yıl eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in altında özel kalem müdürlüğü görevine atanan Sweeney'in özel sektöre geçeceği belirtildi.

Sweeney, geçen hafta, uzun zamandır hakkında altındaki personele kötü muameleleri dolayısıyla idari soruşturmaya konu olan Pentagon sözcüsü Dana White'ın görevinden alınmasıyla Mattis'in ardından Pentagon'dan ayrılan ikinci üst rütbeli personel oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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