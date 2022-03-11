Pentagon: Rus kuvvetleri Kiev'in 15 kilometre yakınına kadar geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Pentagon: Rus kuvvetleri Kiev'in 15 kilometre yakınına kadar geldi

11.03.2022 00:37
Pentagon: Rus kuvvetleri Kiev'in 15 kilometre yakınına kadar geldi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Belarus'tan Ukrayna topraklarına giren ve başkent Kiev'in kuzeyinde çeşitli nedenlerle yavaşlayan Rus güçlerinin gün içinde şehrin 15 kilometre yakınına kadar geldiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Belarus'tan Ukrayna topraklarına giren ve başkent Kiev'in kuzeyinde çeşitli nedenlerle yavaşlayan Rus güçlerinin gün içinde şehrin 15 kilometre yakınına kadar geldiğini açıkladı.

Bir grup gazeteciye Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, "Kiev'in kuzeydoğusundan yaklaşan Rus kuvvetlerin ilerleyebildiklerini değerlendiriyoruz. Halen Gostomel yakınlarındalar ancak Kiev'e 5 kilometre daha yaklaştılar." dedi.

Yetkili, söz konusu kuvvetlerin Kiev'e yakınlığına ilişkin bir soruya ise "yaklaşık 15 kilometre kadar" uzakta oldukları yanıtı verdi.

Rus ordusunun doğudan da Kiev'e doğru iki paralel koldan ilerlediğini ve kentin 40 kilometre doğusuna geldiğini anlatan yetkili, Rus birliklerinin Çernihiv'i tamamen çevrelediğini dile getirdi.

Yetkili, savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana ise Rusların Ukrayna'ya 775 füze fırlattığını tespit ettiklerini söyledi.

Ukrayna'ya askeri yardım yapmaya devam ettiklerini aktaran yetkili, "Son 24 saat içinde giden yardımlar oldu, önümüzdeki 24 saatte bir güvenlik yardımı paketi daha gidecek." dedi.

Yetkili, ABD'nin elinde olmayan hava savunma kabiliyetlerinin de Ukrayna'ya tedarik edilmesine yönelik çabalar olduğunu söyledi ancak bunların arasında S-300 hava savunma sistemlerinin de olup olmadığına ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırma olasılığına yönelik bir soruya ise yetkili şu cevabı verdi:

"Ukrayna'ya Patriot bataryaları yerleştirme konusunda bir tartışma yok. Bunların çalıştırılması için ABD birliklerini konuşlandırmanız gerekir çünkü Ukraynalıların aşina olduğu bir sistem değil. ve çok net olarak belirttiğimiz gibi Ukrayna'da ABD askeri olmayacak. Bu yüzden Ukrayna'da Patriot sistemleri koymakla ilgili görüş yok."

YORUMLAR
500
Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi Rusya'nın kuşatması altındaki Kiev'i 2 milyona yakın kişi terk etti Rusya'nın kuşatması altındaki Kiev'i 2 milyona yakın kişi terk etti

Pentagon, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon: Rus kuvvetleri Kiev'in 15 kilometre yakınına kadar geldi - Son Dakika


Son Dakika
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
22:17 Olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonuçları ağır oldu! PFDK futbolculara ceza yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 00:43:20. #1.13#
SON DAKİKA: Pentagon: Rus kuvvetleri Kiev'in 15 kilometre yakınına kadar geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement