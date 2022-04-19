Pentagon: Rusya Doğu Ukrayna'daki taktik tabur sayısının 76'ya çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Pentagon: Rusya Doğu Ukrayna'daki taktik tabur sayısının 76'ya çıkardı

19.04.2022 00:09
Pentagon: Rusya Doğu Ukrayna'daki taktik tabur sayısının 76'ya çıkardı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki taktik tabur sayısını 76'ya çıkardığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki taktik tabur sayısını 76'ya çıkardığını açıkladı.

Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bilgilendirmede bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun doğu Ukrayna'daki yığınağına devam ettiğini ifade etti.

Yetkili, "Geçen hafta Perşembe toplam taktik tabur sayısını konuştuğumuzdan bu yana Ukrayna'daki Rus taktik taburların sayısı 76'ya çıktığını değerlendiriyoruz. Yani en son konuştuğumuzdan bu yana 11 taktik tabur eklediler." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın taktik taburları ortalama 800 ile 1000 askerden oluşuyor.

Rus güçlerinin tamamının Ukrayna'nın doğu ve güney kesimlerinde olduğunu belirten yetkili, Rus Hava Kuvvetlerinin halen savaş bölgesinde ortalama 200 sorti uçuş yaptığını ve son birkaç gün içinde Rusya'nın uzun menzilli bombardıman uçakları ile Kiev ve Lviv'de askeri hedefleri bombaladığını kaydetti.

Yetkili, Moskova füze kruvazörünün batırılmasından sonra Rusya'nın Karadeniz'deki gemilerinde herhangi bir hareketlenme söz konusu olmadığını kaydetti.

Pentagon yetkilisi, ayrıca Donetsk bölgesinde Rusya'nın topçu ateşinin artmaya başladığını belirtti.

ABD'nin Ukrayna ordusuna sağlayacağı obüs topları için Ukraynalı eğitmenlere eğitim vermek üzere hazırlıkların devam ettiğini belirten yetkili, bu eğitimlerin yakın zamanda Ukrayna'nın dışında başlayacağını belirtti.

YORUMLAR
500
Rusya: Lviv'de ABD ve Avrupa'dan gelen silahların bulunduğu merkezi vurduk Rusya: Lviv'de ABD ve Avrupa'dan gelen silahların bulunduğu merkezi vurduk Hindistan'ın Rusya'dan 48 Mi-17 V5 helikopteri satın alma ihalesini iptal ettiği iddia edildi Hindistan'ın Rusya'dan 48 Mi-17 V5 helikopteri satın alma ihalesini iptal ettiği iddia edildi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pentagon, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon: Rusya Doğu Ukrayna'daki taktik tabur sayısının 76'ya çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
00:10 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu 1 üsteğmen şehit oldu
00:00 Çatışmaların yaşandığı şehir İrpin'de mezarlık havadan görüntülendi
23:59 Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya'nın isteğini tam 22 yıl sonra gerçekleştirdi
23:57 İspanya'dan dünyaya sıçrayan skandal iddialarının ortasında Pique var
23:47 6 yıllık eşi inşaata çalışmaya gitti! 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
23:44 Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı!
23:38 Kerem Aktürkoğlu'ndan hocası Torrent'e olay hareket!
22:30 Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti
22:14 Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mülteciler hakkında yeni bir açıklama yaptı: Gönüllü geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 00:16:57. #1.13#
SON DAKİKA: Pentagon: Rusya Doğu Ukrayna'daki taktik tabur sayısının 76'ya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement