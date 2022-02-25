Pentagon: Rusya henüz Ukrayna'da hava üstünlüğünü elde edemedi - Son Dakika
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Pentagon: Rusya henüz Ukrayna'da hava üstünlüğünü elde edemedi

25.02.2022 20:24
Pentagon: Rusya henüz Ukrayna'da hava üstünlüğünü elde edemedi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın halen Ukrayna'da hava üstünlüğünü elde edemediğini ve ilerleyişlerinin tahmin edildiği kadar hızlı olmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın halen Ukrayna'da hava üstünlüğünü elde edemediğini ve ilerleyişlerinin tahmin edildiği kadar hızlı olmadığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi üzerine bir grup gazeteciye açıklamada bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Rusya'nın kuzey, doğu ve güney olmak üzere üç koldan ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Yetkili, Rus birliklerinin kuzeyden Kiev'e doğru ilerleyişinin önemli bir direnişle karşılaştığını ifade ederek "Üç kolda da genel olarak son 24 saat içinde Rusların ivme kaybettiğini gördük. Bekledikleri kadar hızlı ilerleyemiyorlar." dedi.

Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'ya 200'den fazla füze fırlattığını belirten yetkili, "Aynı zamanda Rusya'nın halen Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemediklerini değerlendiriyoruz. Birçoğu saldırılarla vurulsa da Ukrayna'nın hava savunma sistemleri çalışıyor. Füzelerden başka uçakları da var." ifadesini kullandı.

Rusya güneyden çıkarma yaptı

Pentagon yetkilisi, Rusya'nın bölgeye yaptığı yığınaktaki unsurlardan sadece üçte birinin şu anda Ukrayna'ya müdahale ettiğini aktardı.

Kırım'dan kuzeye doğru açtığı cephede Rusya'nın güçlerinin bir kısmının Herson kentine doğru ilerlemeye devam ettiğini söyleyen yetkili, bu güçlerden bir kısmının doğuya, kıyı şehri Mariupol'a doğru ilerlediğini kaydetti.

Yetkili, Harkiv kentinde çatışmaların devam ettiğini ve bölgeye yeni bir hava indirme girişimi olmadığını dile getirdi.

Rusya'nın dün Kahovka Barajı'na yönelik siber saldırı düzenlediğini ifade eden yetkili, ancak Rusların barajı ele geçirdiğini teyit edemediklerini söyledi.

Yetkili ayrıca Rusya'nın Azak Denizi'nden Mariupol'un batısına doğru çıkarma yaptığını ve binlerce askeri kıyıya intikal ettirdiği bilgisini paylaştı.

Henüz herhangi bir kent merkezinin ele geçirilmediğini kaydeden yetkili, Ukrayna'nın komuta ve kontrol mekanizmasının da halen yerinde olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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