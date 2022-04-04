Pentagon: Rusya, Kiev çevresindeki güçlerinin üçte ikisini çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Pentagon: Rusya, Kiev çevresindeki güçlerinin üçte ikisini çekti

04.04.2022 19:56
Pentagon: Rusya, Kiev çevresindeki güçlerinin üçte ikisini çekti

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rus ordusunun, Kiev çevresindeki kuvvetlerinin üçte ikisini çektiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rus ordusunun, Kiev çevresindeki kuvvetlerinin üçte ikisini çektiğini belirtti.

Pentagon yetkilisi, Rusya- Ukrayna savaşı üzerine bir grup gazeteciye bilgilendirmede bulunarak şu aşamada Kiev çevresinde konuşlandırılan Rus güçlerinin üçte ikisinin Belarus'a çekildiğini ve orada toplandığını ifade etti.

Yetkili, kalan üçte bir gücün çekilip çekilmeyeceğini bilmediklerini ancak söz konusu gücün bugün de kuzeye doğru hareketlendiğini kaydetti.

Rusya'nın çekilmesinin, yeniden toparlanma ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine girmek üzere bir manevra olduğuna inandıklarını belirten yetkili, "Bu konudaki en iyi değerlendirmemiz, bu gücün Doğu bölgelerine, Donbass bölgesine gönderileceğidir ama bu sadece bir değerlendirmedir. Henüz bu konuda bir hareketlenme görmedik." diye konuştu.

" Odessa'ya yönelmek üzere bir hazırlık olabilir"

Karadeniz'den Odessa'daki petrol tesislerine füze saldırısı düzenlendiğini hatırlatan yetkili, "Rusya'nın bu saldırısının sebebini tam olarak bilmiyoruz. Bu, Odessa'ya yönelmek üzere bir hazırlık olabilir. Ukraynalılara baskı uygulamak ve büyük bir operasyonun gelmekte olduğunu hissettirmek için de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Buça'da yaşananlar rahatsızlık verici

Kiev yakınlarındaki Buça şehrinde tespit edilen cesetlere ve işkence izlerine ilişkin değerlendirmede de bulunan yetkili, "Buça'daki vahşete ilişkin haberleri bağımsız olarak teyit edemeyiz. Sizin gördüğünüz görüntüleri biz de gördük. Ukrayna'nın bu vahşet hakkındaki iddialarını çürütmek için bir nedenimiz yok. Bunlar açıkçası oldukça rahatsızlık verici. Daha önce de Rusya'nın bu işgalde zalimce davranacağını belirtmiştik. Bunu gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Pentagon yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçları" işlediğine dair kanıtlar gördüklerini, Buça'dan gelen haberlerin de "savaş suçları" soruşturmasına dahil edileceğini belirtti.

YORUMLAR
500
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sivillerin öldürüldüğü görüntülerle ilgili açıklama: Tümü fotomontaj Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sivillerin öldürüldüğü görüntülerle ilgili açıklama: Tümü fotomontaj Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 40. gününde savaşın haritası değişti Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 40. gününde savaşın haritası değişti

Pentagon, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon: Rusya, Kiev çevresindeki güçlerinin üçte ikisini çekti - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Zelenski, Buça'dan seslendi: Mariupol ile ilgili Türkiye'nin ara buluculuğu söz konusu
19:27 Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği öne sürülen Ergün Arslan bıçaklanıp mahallede gezdirildi! Hastanede yaşamını yitirdi
18:55 Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden açıklama geldi: Buça ve İrpin'de yaşananlar dehşet verici
18:28 Buça'daki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin bir savaş suçlusu
18:10 Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var
18:06 Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı!
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 20:05:32. #1.13#
SON DAKİKA: Pentagon: Rusya, Kiev çevresindeki güçlerinin üçte ikisini çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement