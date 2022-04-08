Pentagon, Rusya'nın batı kentlerine kuvvet kaydırdığını açıkladı - Son Dakika
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Pentagon, Rusya'nın batı kentlerine kuvvet kaydırdığını açıkladı

08.04.2022 21:25
Pentagon, Rusya'nın batı kentlerine kuvvet kaydırdığını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya'nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını gördüklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya'nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını gördüklerini söyledi.

Bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, Kiev çevresinden çekilen Rus güçlerinin Belarus'taki toplanma alanlarına vardığını belirtti.

Yetkili, Rus güçlerinin bir kısmının ise Rusya'nın batı sınırlarındaki Belgorod ve Valuyki şehirlerine doğru kaydırıldığını aktardı.

Rusya'nın 44 günlük savaşta Ukrayna'ya 1500 civarında füze fırlattığını belirten yetkili, çatışmaların güneyde yoğunlaşmaya başladığını dile getirdi.

Yetkili, Rusya'nın savaş için hazırladığı muharip gücün yüzde 85'ini koruduğunu, yüzde 15 oranında ise zayiat verdiğini belirtti.

Mariupol kentinde çatışmaların devam ettiğini ifade eden yetkili, Rus ordusunun halen bu kenti ele geçirmeye çalıştığını kaydetti.

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Pentagon, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon, Rusya'nın batı kentlerine kuvvet kaydırdığını açıkladı - Son Dakika


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