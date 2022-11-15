İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleri sorulan Pentagon yetkilisi ne diyeceğini bilemedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz bombalı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Biz mesajı aldık ve çok güçlü bir karşılık vereceğiz. ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

"KATİL OLAY YERİNE İLK GELENLERDEN BİRİSİDİR"

Soylu sözlerine şöyle devam etti; "İstiklal Caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını daha ağır vereceğiz. Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle."

PENTAGON YETKİLİSİNE SOYLU'NUN SÖZLERİ SORULDU

Bir grup gazeteciye Ukrayna- Rusya savaşı üzerine değerlendirmelerde bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Pentagon yetkilisine Bakan Soylu'nun "ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz" sözleri soruldu.

"TÜRKİYE HALEN ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Pentagon yetkilisi, bir gazetecinin yönelttiği soruya "Bu brifingin Ukrayna odaklı olmasını istiyorum. Şunu söyleyeceğim, Türkiye halen çok önemli bir müttefik. Sizin Ukrayna dışındaki sorularınızı bu toplantı dışında değerlendirmekten memnuniyet duyarız" yanıtını verdi.